Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ирина_ К_
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Макаревич впервые пожелал удачи братьям, только братьями предатель Родины считает израильтян

Макаревич впервые пожелал удачи братьям, только братьями предатель Родины считает израильтян

Внимание общественности снова обращено к Андрею Макаревичу, музыканту, который уже не раз становился объектом критики за свои политические взгляды и комментарии, связанные с внутренней и международной политикой.

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Евгений Петров
Утырок тухлозадый
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