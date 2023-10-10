Буксируемые ложные цели для БПЛА «Герань-2» сократят эффективность украинских средств ПВО в 1,5–2 раза

Высокоточное оружие большой дальности всегда было очень дорогим инструментом ведения войн. Вспомним, пожалуй, самое известное высокоточное оружие большой дальности своего времени, американские крылатые ракеты (КР) «Томагавк», запускаемые с надводных кораблей и подводных лодок, стоимостью в миллионы долларов – своего рода «серебряные пули» для … .