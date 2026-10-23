Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что Зеленский несколько раз пытался уйти из жизни, но его всякий раз «откачивали».
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