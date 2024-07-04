В Хабаровском крае планируется расселить около 20 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда

В ходе встречи временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин обсудили ключевые вопросы развития инфраструктуры в регионе, в том числе программу переселения из аварийного жилья, создание новых микрорайонов и улучшение транспортной доступности.