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Регионы России

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В Хабаровском крае планируется расселить около 20 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда

В Хабаровском крае планируется расселить около 20 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда

В ходе встречи временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин обсудили ключевые вопросы развития инфраструктуры в регионе, в том числе программу переселения из аварийного жилья, создание новых микрорайонов и улучшение транспортной доступности.

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