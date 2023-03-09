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Где смотреть Автомобилист – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 10 марта

В пятницу, 10 марта, сыграют Автомобилист и Металлург Мг в пятом матче 1/4 финала конференций Кубка Гагарина 2022/2023.

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