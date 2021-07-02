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Владимир Путин разъяснил, законно ли регионы вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Владимир Путин разъяснил, законно ли регионы вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Владимир Путин разъяснил, законно ли регионы вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ДарьяВладимир Путин разъяснил, насколько законны действия регионов по введению обязательной вакцинации для отдельных категорий россиян.

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