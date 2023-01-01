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The American Thinker: бесконтрольно поставляемое на Украину оружие может использоваться террористами в странах Запада

The American Thinker: бесконтрольно поставляемое на Украину оружие может использоваться террористами в странах Запада

Неконтролируемая военная поддержка странами Запад администрации президента Украины Владимира Зеленского опасна для стран, которые поставляют на Украину оружие.

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