Пропавшего в Швеции нападающего «Милана» Робака нашли две недели спустя

20-летний форвард итальянского футбольного клуба «Милан» швед Эмиль Робак, выступающий последние семь месяцев за шведский «Норрчёпинг» на правах аренды, вышел на связь после того, как выяснилось, что спортсмена не могли найти в течение двух недель.
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