Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС

Занимающийся ведением расследований корреспондент из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш, ссылаясь на собственный сохранивший анонимность источник, указал на тот факт, что власти Израиля занимаются обдумываем реальности того, чтобы затопить разветвлённую сеть тоннелей ХАМАС.
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