В Ильинском храме г. Бобруйска проходит благотворительная акция ´Пасхальный дар´.

С 12 апреля по 12 мая 2024 года в храме святого пророка Илии г. Бобруйска проходит благотворительная акция ´Пасхальный дар´ по сбору средств на пасхальные подарки для нуждающихся: людей пожилого возраста, инвалидов, детей-сирот, бездомных.
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