Украинцам нужно признать, что для их страны путь в Североатлантический альянс закрыт. Об этом на канале украинского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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