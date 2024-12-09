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Российское антидопинговое агентство в ноябре получило 12 запросов на терапевтические исключения

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопинговго агентства (РУСАДА).  «В ноябре в РУСАДА поступило 12 запросов на оформление терапевтического использования, 7 запросов из ранее поданных были одобрены», — говорится в сообщении.

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