ЕС признает невозможность устранить господство США в технологии - Politico

Евросоюз признаёт сложность устранения влияния американских технологических компаний. В ответ на торговую напряжённость Брюссель готовит Международную цифровую стратегию, выделяя важность сотрудничества с США, Китаем, Японией и Индией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии