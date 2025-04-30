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ЕС признает невозможность устранить господство США в технологии - Politico

ЕС признает невозможность устранить господство США в технологии - Politico

Евросоюз признаёт сложность устранения влияния американских технологических компаний. В ответ на торговую напряжённость Брюссель готовит Международную цифровую стратегию, выделяя важность сотрудничества с США, Китаем, Японией и Индией.

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