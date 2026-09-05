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Истребитель F-4E Phantom II разбился во время авиашоу на военной базе в Греции, оба пилота погибли

Самолет упал в субботу, 5 сентября 2026 года, около 15:00 по местному времени во время демонстрационного полета на авиашоу Athens Flying Week на авиабазе Танагра к северу от Афин.

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