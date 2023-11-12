Для этого рецепта «Беллини» можно использовать даже самое обычное персиковое пюре или сок — ведь мы добавили в него сахар и лимон.
«Беллини»
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Для этого рецепта «Беллини» можно использовать даже самое обычное персиковое пюре или сок — ведь мы добавили в него сахар и лимон.
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