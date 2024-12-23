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  • Eduard
    Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!Трамп высказался ...
  • Eduard
    Молодец Трамп!Трамп высказался ...
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    Пусть покажут нам так называемый"третий пол",чем он от первых двух отличается!Трамп высказался ...

Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана по фигурному катанию

Еще одна спортсменка, отказавшаяся недавно от российского гражданства, добилась успеха. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана, набрав 175,70 баллов по итогам двух программ.

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