Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана по фигурному катанию

Еще одна спортсменка, отказавшаяся недавно от российского гражданства, добилась успеха. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана, набрав 175,70 баллов по итогам двух программ.
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