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Пятый канал

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США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

США находятся в «очень интенсивном диалоге» с Китаем в отношении экономических вопросов. В частности, речь идет и о санкционном давлении на Россию, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

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