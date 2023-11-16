США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

США находятся в «очень интенсивном диалоге» с Китаем в отношении экономических вопросов. В частности, речь идет и о санкционном давлении на Россию, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
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