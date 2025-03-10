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Царьград

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"Значимые события произойдут уже на этой неделе": Трамп надеется на хорошие результаты от переговоров США и Украины

"Значимые события произойдут уже на этой неделе": Трамп надеется на хорошие результаты от переговоров США и Украины

Дональд Трамп рассчитывает на "хороший результат" переговоров в Саудовской Аравии. Там в ближайшее время встретятся делегации из США и Украины.

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