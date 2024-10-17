Новый вице-губернатор ХМАО Чудова взяла на работу экс-советницу Комаровой

Новый вице-губернатор ХМАО Ирина Чудова взяла на работу экс-советницу Натальи Комаровой. Ольга Закусило умудрилась поработать с новым главой региона Русланом Кухаруком, затем внезапно перейти к заму по культуре и физкультуре Елене Шумаковой и уже после обновления кабмина оказалась среди подчиненных главы аппарата губернатора Чудовой.
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