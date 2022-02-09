«Ржавые» американские межконтинентальные баллистические ракеты

В ходе боевых действий на Корейском полуострове выяснилось, что дальние бомбардировщики B-29 Superfortress, являвшиеся до середины 1950-х основным средством доставки американских атомных бомб, весьма уязвимы для реактивных истребителей МиГ-15.
В ходе боевых действий на Корейском полуострове выяснилось, что дальние бомбардировщики B-29 Superfortress, являвшиеся до середины 1950-х основным средством доставки американских атомных бомб, весьма уязвимы для реактивных истребителей МиГ-15.
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