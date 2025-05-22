Американский сенатор выступил с предупреждением Китаю из-за решений Путина по Украине

Сенатор Грэм: Нежелание Путина вести переговоры с Украиной может навредить Китаю Решения, которые президент РФ Владимир Путин принимает в отношении конфликта на Украине, могут навредить Китаю и другим союзникам Москвы.
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