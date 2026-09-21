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«Музыка чувств, поэзия сердца»: Игорь Крутой и его 29-летняя протеже Анна Егоян выступили в Кремле

«Музыка чувств, поэзия сердца»: Игорь Крутой и его 29-летняя протеже Анна Егоян выступили в Кремле

Премьерное шоу прошло 19 сентября с аншлагом. Игорь Крутой и Анна Егоян Филипп Гончаров/пресс-служба мероприятияИстория творческого тандема народного артиста России, композитор и продюсера Игоря Крутого и актрисы, поэта, лауреата международной Пушкинской премии Анны Егоян началась в 2024 году.

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