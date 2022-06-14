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Кадыров объявил о полном освобождении Камышевахи (ЛНР)

Кадыров объявил о полном освобождении Камышевахи (ЛНР)

Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома в Камышевахе (Северодонецкий район ЛНР).

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