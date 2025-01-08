ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отправили гуманитарный груз в зону СВО с квадроциклом и УАЗом

Его получили бойцы Курского и Донецкого направлений В конце декабря ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» направили на передовую комплект гуманитарной помощи со всем необходимым для наших бойцов в преддверии Нового года – теплую одежду и обувь, а также продукты для праздничного стола и важные пожелания.