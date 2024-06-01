Главное управление МЧС России примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня защиты детей в Чите

В рамках празднования Дня защиты детей Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю примет участие в ряде мероприятий, в том числе в демонстрации пожарно-спасательной техники, показательных выступлениях пожарных и детских конкурсах.
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