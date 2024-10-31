Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

В Рыбинске руководство МВД встретилось для того, чтобы «выработать взаимодействие». Жителям города при такой полиции только посочувствовать можно, поди с местной администрацией примерно такая же история - полное взаимодействие и дружба народов.
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