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Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

В Рыбинске руководство МВД встретилось для того, чтобы «выработать взаимодействие». Жителям города при такой полиции только посочувствовать можно, поди с местной администрацией примерно такая же история - полное взаимодействие и дружба народов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаки должны жить в аулах а гражданства лишить или пусть в сво идут доказывать.
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