В Росприроднадзоре разберутся с появлением радужных разводов на поверхности реки Охты

О результатах будет сообщено дополнительно В понедельник, 3 июня, местные жители поделились в социальных сетях информацией об обнаружении радужных пятен на акватории реки Охты в Красногвардейском районе Петербурга, недалеко от жилого комплекса «Зима-Лето».