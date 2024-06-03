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Петербургский дневник

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В Росприроднадзоре разберутся с появлением радужных разводов на поверхности реки Охты

В Росприроднадзоре разберутся с появлением радужных разводов на поверхности реки Охты

О результатах будет сообщено дополнительно В понедельник, 3 июня, местные жители поделились в социальных сетях информацией об обнаружении радужных пятен на акватории реки Охты в Красногвардейском районе Петербурга, недалеко от жилого комплекса «Зима-Лето».

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