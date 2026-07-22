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Home Bancorp объявляет результаты за второй квартал 2026 года и повышает дивиденды

Home Bancorp объявляет результаты за второй квартал 2026 года и повышает дивиденды

Американская финансово-банковская корпорация Home Bancorp, Inc. (материнская компания Home Bank) объявила финансовые результаты за второй квартал 2026 года и сообщила о решении совета директоров увеличить размер квартальных дивидендов на 3%.

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