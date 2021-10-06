Выборы и арест Саакашвили: Итоги и последствия для Грузии

Только новостиПолитикаВыборы и арест Саакашвили: Итоги и последствия для Грузии Состоявшиеся на минувших выходных выборы местных советов в Грузии обернулись победой правящей партии «Грузинская мечта».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванВоенный преступник и Россия должна добиваться экстрадирования его в Россию для суда над ним!ММарияБудет сидеть! Его пример - другим наука! Крошке Зе приготовиться!Rustam KuchkarovВызывают сомнения приговоры. За нанесение телесных повреждений срок больше, чем за убийство. Странно, однако. Может "Тюремную партию" учредит?bianka БелаяНеужели товарища Саак...Ах, какого хорошего человека!- оставят сидеть в тюрьме? Не боясь рассердить секретаря Вашингтонгского обкома???Комментировать
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