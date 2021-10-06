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Выборы и арест Саакашвили: Итоги и последствия для Грузии

Выборы и арест Саакашвили: Итоги и последствия для Грузии

Состоявшиеся на минувших выходных выборы местных советов в Грузии обернулись победой правящей партии «Грузинская мечта».

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Иван
Военный преступник и Россия должна добиваться экстрадирования его в Россию для суда над ним!
Мария
Будет сидеть! Его пример - другим наука! Крошке Зе приготовиться!
Rustam Kuchkarov
Вызывают сомнения приговоры. За нанесение телесных повреждений срок больше, чем за убийство. Странно, однако. Может "Тюремную партию" учредит?
bianka Белая
Неужели товарища Саак...Ах, какого хорошего человека!- оставят сидеть в тюрьме? Не боясь рассердить секретаря Вашингтонгского обкома???

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