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ИА Регнум

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ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на Украине.

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