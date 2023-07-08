Киево-Печерская Лавра, главная святыня Киева, Матери городов русских, окончательно захвачена. 6 июля, в день Владимирской иконы Божией Матери, укронацистские "правоохранители" опечатали ряд зданий Лавры, временно оставив православным монахам лишь несколько помещений для их проживания.
Погром по-киевски: Киево-Печерская Лавра захвачена
Комментарии
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Валерий Фоменков
Ох, зря бандер-овцы это затеяли! Остаётся лишь посочувствовать укро-фашистам, но сочувствия эти существа не вызывают. Сиюминутная радость "пэрэмоги". Господь подобного не прощает и не простит, и кара небесная обязательно настигнет сатанистов, большинство из них это уже на себе испытали...
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