Время узнать правду!

7 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    МАЛАВАТА. МАЛАВАТА!!! Требуем продолжения банкета!!Замолчать гибель ...
  • Виталий Цуканов
    Пентагон должен быть уничтожен!Замолчать гибель ...
  • Валерий Фоменков
    Ох, зря бандер-овцы это затеяли! Остаётся лишь посочувствовать укро-фашистам, но сочувствия эти существа не вызывают....Погром по-киевски...

Погром по-киевски: Киево-Печерская Лавра захвачена

Погром по-киевски: Киево-Печерская Лавра захвачена

Киево-Печерская Лавра, главная святыня Киева, Матери городов русских, окончательно захвачена. 6 июля, в день Владимирской иконы Божией Матери, укронацистские "правоохранители" опечатали ряд зданий Лавры, временно оставив православным монахам лишь несколько помещений для их проживания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Ох, зря бандер-овцы это затеяли! Остаётся лишь посочувствовать укро-фашистам, но сочувствия эти существа не вызывают. Сиюминутная радость &quot;пэрэмоги&quot;. Господь подобного не прощает и не простит, и кара небесная обязательно настигнет сатанистов, большинство из них это уже на себе испытали...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх