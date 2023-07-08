Погром по-киевски: Киево-Печерская Лавра захвачена

Валерий Фоменков

Ох, зря бандер-овцы это затеяли! Остаётся лишь посочувствовать укро-фашистам, но сочувствия эти существа не вызывают. Сиюминутная радость "пэрэмоги". Господь подобного не прощает и не простит, и кара небесная обязательно настигнет сатанистов, большинство из них это уже на себе испытали...