Царьград

5 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Какая такая партизанская война?!?! О чем Вы?!?! Да это, хайли-лайкли, амеры сами все сделали!!! Век воли не видать - ...Партизанская войн...
  • Vladimir
    При чём здесь поставки ЗА ЭТОТ ГОД - 140%??? Конкретно - сколько сегодня, вчера, позавчера, на той неделе и позапрошл...В Минобороны отве...
  • Людмила
    ДБ !😡На Украине "закон...

"Вояж удался": Сальдо оценил поездку Байдена в Киев

"Вояж удался": Сальдо оценил поездку Байдена в Киев

Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал интересы президента США Джозефа Байдена на Украине.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале предположил, что Джозеф Байден приехал в Киев для решения политических и деловых вопросов своей семьи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх