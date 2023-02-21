"Вояж удался": Сальдо оценил поездку Байдена в Киев

Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал интересы президента США Джозефа Байдена на Украине.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале предположил, что Джозеф Байден приехал в Киев для решения политических и деловых вопросов своей семьи.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал интересы президента США Джозефа Байдена на Украине.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале предположил, что Джозеф Байден приехал в Киев для решения политических и деловых вопросов своей семьи.
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