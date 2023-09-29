В Ростове-на-Дону из окна шестого этажа выпал мужчина вместе с кошкой

Жуткое происшествие случилось в Ворошиловском районе донской столицы на улице Беляева.Серьёзная трагедия произошла в четверг, 28 сентября, в Ворошиловском районе донской столицы на улице Беляева в доме № 24/1.
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