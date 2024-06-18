Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Global Look Press/Maksim Konstantinov Руанда стала третьей после Иордании и Ирака страной, отозвавшей подпись под итоговым документом конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют обновленные данные, опубликованные МИД Швейцарии.
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