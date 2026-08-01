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Хит из глубокой депрессии и дети на собственном воспитании: почему Кай Метов решился на брак только спустя тридцать лет

Хит из глубокой депрессии и дети на собственном воспитании: почему Кай Метов решился на брак только спустя тридцать лет

В мае 2026 года Кай Метов открыто намекнул, что его двенадцатилетние отношения с моделью Анастасией Рожковой наконец приближаются к официальной свадьбе.

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