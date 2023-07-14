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«За эти годы мы очень выросли», — счастливая Алсу решилась на откровение после развода с Абрамовым

«За эти годы мы очень выросли», — счастливая Алсу решилась на откровение после развода с Абрамовым

Пока все говорят о том, что красотка Алсу расстается со своим супругом, склонным к адюльтеру, Яном Абрамовым, сама девушка, кажется, живёт прежней жизнью и находит даже ещё больше времени для того, чтобы встречаться с подругами, отдыхать и работать.

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