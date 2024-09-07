7 сентября в народном календаре — Тит Листопадник. Обычно к этому дню завершалась грибная пора. В почете были всякие грибы.
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7 сентября в народном календаре — Тит Листопадник. Обычно к этому дню завершалась грибная пора. В почете были всякие грибы.