В День отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября, Артем Жога подчеркнул роль родителя как ориентира и опоры для ребенка, а также отметил, что для участников специальной военной операции забота о семье остается главным стимулом.
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