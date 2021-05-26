Порой питомцы выбирают необычные позы и места для сна. Получается это не специально, ведь внезпаный сон может сморить где угодно! Обожает спать на мягкой травке Минутка покоя у папы во время фотосессии На тепленьком Внезапный сон Очень удобно Охлаждается во время жары Коробка – лучшее место для сна Вытянулся Как будто у людей выражение лучше Односпалка В ожидании еды Палец человека – лучшая подушка Милая поза Без задних лапокThe post 14 забавно спящих животных в необычных местах и позах first appeared on Мур ТВ.