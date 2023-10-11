Мужчины похитили подростка и требовали у него деньги с помощью шуруповерта

Два жителя Гусева вымогали деньги у 17-летнего подростка, угрожая шуруповертом Полиция Гусева Калининградской области задержала двух местных жителей, подозреваемых в похищении подростка и вымогательстве у него денег.
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