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Двойки за поведение в школах нужно вернуть

Двойки за поведение в школах нужно вернуть

Об этом заявил представитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.Парламентарий отметил, что это может стать одним из способов борьбы с травлей в школах: «Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли», — подчеркнул Метелев.

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