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Макаревич* сбежал от боевых действий вслед за Галкиным**: «Прерывать гастроли я не мог!»

Андрей Макаревич*, как отмечает публика, должен сказать «спасибо» своему товарищу Максиму Галкину**, который еще несколько дней назад придумал отмазку, почему не пойдет участвовать в боевые действия на стороне Израиля, предварительно….

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