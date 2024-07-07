В России вводятся критерии чрезмерного использования иностранной лексики

Власти страны намерены разработать критерии чрезмерного использования иностранной лексики в различных сферах жизни, включая общественное пространство, литературу и искусство, средства массовой информации, наружную рекламу, образование и просветительскую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии