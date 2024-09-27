Раскрыты системные требования файтинга Dragon Ball: Sparking! Zero, который стоит 5000 руб...

Раскрыты системные требования файтинга Dragon Ball: Sparking! Zero, который стоит 5000 рублей на ПКВ сервисе Steam появились системные требования Dragon Ball: Sparking! Zero, нового трёхмерного файтинга по культовым японским аниме и манге «Жемчуг дракона».
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