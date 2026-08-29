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Кухня и дом

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Пепперони: почему эта пицца покорила мир и как повторить её дома

Пепперони: почему эта пицца покорила мир и как повторить её дома

Сложно представить более узнаваемый вариант пиццы, чем тот, где поверх расплавленного сыра лежат аккуратные тёмно-красные кружочки колбасы с характерным пряным ароматом.

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