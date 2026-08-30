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Военные материалы

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Почему немецкая пехота считалась лучшей в мире?

Почему немецкая пехота считалась лучшей в мире?

Вопреки кинематографическому мифу о сплошной механизации, свыше восьмидесяти процентов пехоты Вермахта передвигались пешком, а их артиллерию тянули три миллиона лошадей.

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