Почему немецкая пехота считалась лучшей в мире?

Вопреки кинематографическому мифу о сплошной механизации, свыше восьмидесяти процентов пехоты Вермахта передвигались пешком, а их артиллерию тянули три миллиона лошадей.
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