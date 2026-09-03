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Газета.ру

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Вэнс отметил "смехотворную атрофию" военного потенциала Европы

Вэнс отметил "смехотворную атрофию" военного потенциала Европы

Вооруженные силы европейских стран не могут защитить от Ирана торговые суда, пересекающие Ормузский пролив, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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