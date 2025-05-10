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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Марсель» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2022/23

«Марсель» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2022/23

Команда Роберто Де Дзерби обыграла «Гавр» (3:1) в 33-м туре Лиги 1 и обеспечила себе место в первой тройке вместе с «ПСЖ» и «Монако».

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