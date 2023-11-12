Психолог Гадецкий объяснил, почему плохим людям все сходит с рук

А вы замечали эту несправедливость? Что плохим людям все сходит с рук? Они могут предавать, обманывать, врать, быть жестокими с другими, но при этом их не карают высшие силы, они не лишаются здоровья, денег и даже процветают.
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