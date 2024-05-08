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Нойер о вылете «Баварии»: «Любой, кто играл в футбол, знает, что я чувствую. Очень горько, мы видели себя в финале»

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мюнхенский клуб (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

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